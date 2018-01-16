2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Betelepítés

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2018. január 16., kedd 19:20, frissítve: kedd 19:29

A kormány nyilvánosságra hozta, hány fő menekültet fogadott be Magyarország. A Jobbik szerint háromévnyi hazudozás után bukott le Orbán Viktor. Vendégünk volt Gyöngyösi Márton, a külügyi bizottság jobbikos alelnöke.

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