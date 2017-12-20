MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT EGYMÁSSAL A HÍR TV ÉS A PR-TELECOM KÁBELSZOLGÁLTATÓ A HÍR TV MÛSORÁNAK LEGALÁBB TOVÁBBI KÉT ÉVIG TÖRTÉNÕ TERJESZTÉSE TÁRGYÁBAN, MELYNEK EREDMÉNYEKÉNT A HÍR TV A PR-TELECOM KÍNÁLATÁBAN MARAD.
5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - NEM ALAKÍT KÖZÖS LISTÁT AZ MSZP ÉS A DK. VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK
6:40 - PÉCS ELVESZÍTETTE ÖNKORMÁNYZAT JELLEGÉT. VENDÉG: HOHN KRISZTINA ALELNÖK, ÚJ KEZDET
8:30 - PERON. HOZOTT VAGY VITT A NÉPPÁRTOSODÁS? VENDÉG: VONA GÁBOR MINISZTERELNÖK-JELÖLT, JOBBIK
ÚJABB PÁRTOKAT BÍRSÁGOLT MEG AZ ÁSZ, AZ LMP-T, A DK-T, AZ EGYÜTT-ET ÉS A PÁRBESZÉDET IRODABÉRLÉS MIATT BÜNTETHETIK.
AZ LMP 8, AZ EGYÜTT 9, A PÁRBESZÉD 15 MILLIÓ FT-OS BÜNTETÉST KAPHAT.
KARÁCSONY GERGELY: AZ ADOTT 2014-ES SZERZÕDÉST EGYSZER MÁR VIZSGÁLTÁK, A PÁRBESZÉDNEK NINCS ANNYI PÉNZE, HOGY BEFIZESSE A BÜNTETÉST.
SZIGETVÁRI VIKTOR SZERINT A BÜNTETÉSSEL AZ EGYÜTT VÁLASZTÁSI FELKÉSZÜLÉSE VESZÉLYBE KERÜLT.
MEGÁLLAPODOTT A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGRÕL AZ MSZP ÉS A DK, A 106 EGYÉNI KÖRZETBÕL 60-AT AZ MSZP, 46-OT A DK KAP.
A KÉT PÁRT KÜLÖN LISTÁN INDUL, KARÁCSONY GERGELY, AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉNEK SZEREPE EGYELÕRE KÉRDÉSES.
2-3 EZER MRD FT, A PAKSI BÕVÍTÉS ÁRA TÛNHETETT EL A MAGYAR KÖZBESZERZÉSEKNÉL 2009-2016 KÖZÖTT - KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT.
ORBÁN TILTÁSA ELLENÉRE 200 EZER FT-NYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT KAPOTT TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ ÉS NÉGY ÁLLAMTITKÁRA.
RÉTVÁRI BENCE: LEZÁRULT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, KEDDIG MINDENKI MEGKAPTA A JUTTATÁST VAGY AZ ERRÕL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST.
KILENC PÁRT INDÍT JANUÁR ELEJÉN ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A HÁRMAS METRÓ TELJES AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN.
KÉT A319-ES AIRBUST VÁSÁROL A MAGYAR HONVÉDSÉG - JELENTETTE BE SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER.
MEGINDÍTOTTA A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁST VARSÓVAL SZEMBEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
A TESTÜLET A LENGYEL IGAZSÁGÜGYI REFORM MIATT INDÍTOTTA AZ ELJÁRÁST, MELYNEK VÉGE AKÁR AZ ORSZÁG SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSA IS LEHET.
MORAWIECKI: LENGYELORSZÁG UGYANÚGY RAGASZKODIK A JOGÁLLAMISÁGHOZ, MINT AZ EU.
A LENGYEL ÁLLAMFÕ ALÁÍRJA A BRÜSSZEL ÁLTAL KIFOGÁSOLT KÉT BÍRÓSÁGI TÖRVÉNYT.
NÉMET LAP: EGY CDU-S VEZETÕ SZERINT MERKEL TÁVOZIK, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK LESZNEK NÉMETORSZÁGBAN.
BEFEJEZÕDÖTT A KATALÁN ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNY, A FELMÉRÉSEK SZERINT AZ UNIÓPÁRTIAK ÉS AZ ELSZAKADÁS TÁMOGATÓI FEJ-FEJ MELLETT ÁLLNAK.
PUTYIN: IDÉN TÖBB MINT 60 TERRORCSELEKMÉNYT AKADÁLYOZTAK MEG AZ OROSZ BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK.
SZANKCIÓKAT HOZOTT A CSECSEN ELNÖK ELLEN WASHINGTON AZ ÚGYNEVEZETT MAGNYITSZKIJ-TÖRVÉNY ALAPJÁN.
CNN: REKORDALACSONY TRUMP TÁMOGATOTTSÁGA KORMÁNYZÁSA ELSÕ ÉVÉNEK VÉGÉN, MINDÖSSZE 35 SZÁZALÉKOS.
51-48 ARÁNYBAN MEGSZAVAZTA AZ AMERIKAI SZENÁTUS A TRUMP-KORMÁNY ÁLTAL JAVASOLT ADÓREFORMOT.
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE CSÜTÖRTÖKÖN.
AZ ÜLÉSEN SZAVAZNÁNAK ARRÓL A HATÁROZATRÓL, MELY FELSZÓLÍTANÁ TRUMPOT A JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE VISSZAVONÁSÁRA.
AGYONLÕTTEK EGY ÚJSÁGÍRÓT EGY ISKOLAI RENDEZVÉNYEN MEXIKÓBAN.
FÉL TONNA, EURÓPÁBA SZÁNT KOKAINT FOGLALTAK LE PERUBAN.
JÓVÁHAGYTA A JAPÁN KORMÁNY AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER FÖLDI EGYSÉGEINEK TELEPÍTÉSÉT.
ELHALASZTHATJÁK A DÉL-KOREAI-AMERIKAI HADGYAKORLATOT, MÍG TART A TÉLI OLIMPIA.
ELÜTÖTT EGY EMBERT EGY BUSZ CSEPELEN, A POSZTÓ ÉS A SZENT LÁSZLÓ UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT.
MÉRGEZÉST OKOZÓ METILALKOHOL-TARTALMÚ ITALOKAT FOGLALTAK LE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN.
KIGYULLADT EGY XVII. KERÜLETI TÁRSASHÁZ TETÕSZERKEZETE, TÖBB MINT 30 TÛZOLTÓ TUDTA CSAK MEGFÉKEZNI A LÁNGOKAT.
KERÉKPÁROST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYAUTÓ SIKLÓS ÉS MÁRIAGYÛD KÖZÖTT.
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG: ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL SZÉKESFEHÉRVÁRON.
TÖBB MINT 3,2 TONNA HÚSTERMÉKET VONT KI A FORGALOMBÓL A NÉBIH EGY BUDAPESTI PIACON.
NAV: FÉL TONNA, EGYMILLIÁRD FORINTOT ÉRÕ KÁBÍTÓSZERT FOGLALTAK LE RÖSZKÉNÉL.