2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

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2017. december 20., szerda 18:30, frissítve: szerda 20:16

Két A319-es Airbust vásárol a Magyar Honvédség. A vezérkari főnök szerint csapatszállításra fogják használni a légi járműveket. A kormány hónapok óta tagadja, hogy tulajdonképpen kormánygépet vásárolnának. A témát Zord Gábor Lászlóval, a Magyar Nemzet szakújságírójával elemeztük.

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