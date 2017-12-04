2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Beszámoló

Hír TV

2017. december 4., hétfő 20:20, frissítve: hétfő 20:25

A külgazdasági eredményekről, a kereskedőházak teljesítményéről és a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséről is beszámolt Szijjártó Péter éves miniszteri meghallgatásán. Az elhangzottak Gyöngyösi Mártonnal a Jobbik frakcióvezető-helyettesével értékeltük.

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