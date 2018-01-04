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Bérmegállapodás

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2018. január 4., csütörtök 19:30

A harmadik szakszervezet is kész aláírni a BKV 2018-as bérmegállapodását. Így 12 százalékos emelés jöhet. Ha létrejön a megegyezés, akkor egy fővárosi buszsofőr akár havi 400 ezer forintot is kereshet. Vendégünk volt Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

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Nemes GáborBKVNewsroom

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