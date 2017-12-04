2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Bérharc

Hír TV

2017. december 4., hétfő 20:00, frissítve: hétfő 20:37

Több mint 90 ezer egészségügyi dolgozó kap magasabb bért decemberben. Az érdekképviseletek azonban egyhavi pluszfizetést és a 2018 novemberére tervezett béremelés januári bevezetését követelik. Kapcsoltuk Balogh Zoltánt, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökét.

Hír TVvissza a címlapra
egészségügyBalogh ZoltánNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV