2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Berepülés

Hír TV

2018. január 17., szerda 18:57, frissítve: szerda 20:14

Hogy repülhetett át a magyar–ukrán határon tizenegy illegális migráns egy régi szovjet repülőgéppel? Zord Gábor Lászlót, a Magyar Nemzet szakújságíróját kérdeztük.

Hír TVvissza a címlapra
migránsokNewsroomZord Gábor László

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV