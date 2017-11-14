2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Benzintarifa

Hír TV

2017. november 14., kedd 19:35, frissítve: kedd 19:36

Nyílt levélben kéri Komló volt szocialista polgármestere Hoppál Péter baranyai fideszes országgyűlés képviselőt arra, hogy tárgyaljon a Mollal a benzin áráról. Páva Zoltánt Komlóról kapcsoltuk.

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