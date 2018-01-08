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2018. január 8., hétfő 19:55, frissítve: hétfő 20:12

Egymásnak esett a baloldal, amiért az MSZP saját jelöltet indít Csepelen. Vendégünk volt Szabó Szabolcs, a kerületet az Együtt színeiben képviselő politikus és Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja.

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