2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Befolyás

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2018. január 11., csütörtök 19:20, frissítve: csütörtök 20:31

Az orosz befolyásról írt egy kétszáz oldalas jelentést az USA szenátusának tíz demokrata politikusa. Vendégünk volt Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója.

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