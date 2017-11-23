Átlag alatt

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - ÖNÁLLÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUMOT ÁLLÍTANA FEL A JOBBIK. VENDÉG: VARGA-DAMM ANDREA KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK.
6.40 - TELJES A ZÛRZAVAR A KÉMÉNYSEPRÉS KÖRÜL. VENDÉG: VÁMOS CSABA ELNÖK, KÉMÉNYSEPRÕK ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETE.
7.40 - PRIMA PRIMISSIMA JELÖLÉST KAPOTT A WICHMANN TAMÁS. VENDÉG: WICHMANN TAMÁS KILENCSZERES VILÁGBAJNOK KENUS.
8.30 - PERON - PAKS II. - MEGÁLLÍTHATÓ-E A MEGÁLLÍTHATATLAN? VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP.
NEM LÉPHET BE SEM A PARLAMENTBE, SEM AZ ORSZÁGGYÛLÉS IRODAHÁZÁBA A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUS VÉGÉIG LÁSZLÓ PETRA, A PESTISRACOK.HU MUNKATÁRSA.
SZILÁGYI ZOLTÁN, AZ ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: AZ OPERATÕR SÚLYOSAN MEGSÉRTETTE SZILÁGYI GYÖRGY JOBBIKOS KÉPVISELÕT ÉS AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÉLTÓSÁGÁT.
HA A HELYZET VALÓBAN ÚGY KÍVÁNNÁ, NEM ZÁRKÓZNA EL A JOBBIKKAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSTÕL AZ LMP; KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ: EGYEZTETÉS CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN LEHET.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
CSÜTÖRTÖKÖN MEGKEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE.
LMP: 17-18 MILLIÁRD FORINT VESZTESÉG ÉRTE 2014 ÓTA A MAGYAR ÁLLAMOT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK MIATT.
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN.
MILLIÓS BÍRSÁGOT KAPOTT KÉT ZÁLOGHITELEZÕ A THM FELTÜNTETÉSÉRE, SZÁMÍTÁSÁRA ÉS MAXIMUM MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT.
SZABÁLYTALANSÁGOKAT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ ÁLLAMI HALGAZDASÁGOKNÁL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK.
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL: NEM VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE AZ EURÓPA LÉGTERÉBE KERÜLT RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS.
IZRAELI NAGYKÖVET LESZ BENKÕ LEVENTE KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRBÓL, A JELENLEGI TEL-AVIVI NAGYKÖVET, NAGY ANDOR BÉCSBEN FOLYTATJA MUNKÁJÁT INDEX.
AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ BÍRÁLTA A NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKET A MLADIC-PERBEN HOZOTT ÍTÉLET MIATT.
EMMANUEL MACRON: A LENGYELORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI REFORM TOVÁBBRA IS AGGASZTÓ.
1100 LÍBIÁBÓL INDULT MIGRÁNST MENTETT KI AZ OLASZ PARTI ÕRSÉG A FÖLDKÖZI-TENGEREN; EGY ANYA KÖZVETLENÜL ELÕTTE, A NYÍLT VÍZEN SZÜLT.
KRITIKUS SZAKASZBAN A MENTÉS, FOGYTÁN A LEVEGÕ AZ EGY HETE ELTÛNT ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN; A HATÓSÁGOK FOKOZTÁK A KUTATÁST.
A KERESÉSBEN 4 EZREN VESZNEK RÉSZT, 14 HAJÓT ÉS 4 REPÜLÕGÉPET VEZÉNYELTEK A TÉRSÉGBE, AHOL NEMRÉG SZOKATLAN ZAJT RÖGZÍTETT EGY AMERIKAI INTÉZET.
SZAÚD-ARÁBIA HÉTMILLIÁRD DOLLÁRÉRT VESZ PRECÍZIÓS BOMBÁKAT AMERIKAI CÉGEKTÕL, DE AZ ELADÁST CSAK A KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE UTÁN ERÕSÍTIK MEG.
AZ ISZLAMISTA TERRORIZMUS ELLENI, EZER FÕS EGYSÉGET ÁLLÍT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BÛNÜGYI HIVATAL, AZ ÁTSZERVEZÉST JÖVÕRE HAJTJÁK VÉGRE.
IRAK MEGKEZDTE UTOLSÓ, SIVATAGI OFFENZÍVÁJÁT A DZSIHADISTÁK KIÛZÉSÉRE; A HÁROM IRÁNYBÓL INDÍTOTT MÛVELETET AZ IRAKI LÉGIERÕ TÁMOGATJA.
OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM LÉTESÍTMÉNYEIRE A SZÍRIAI DEIR-EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN.
ÚJABB 11 SZEMÉLYT ÉS KÉT INTÉZMÉNYT TETT FEL A TERRORIZMUST TÁMOGATÓK LISTÁJÁRA A KATART BÜNTETÕ NÉGY LEGJELENTÕSEBB ARAB ORSZÁG.
SEGÉLYSZERVEZETEK: A SZAÚDI VEZETÉSÛ ARAB KOALÍCIÓ NEM LAZÍTOTT A JEMEN ELLENI BLOKÁDJÁN.
GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL ÚJABB 99 EMBER, KÖZTÜK ORVOSOK, TANÁROK, ÜGYVÉDEK ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN.
CSERÉBE LEMONDÁSÁÉRT MENTESÜL A FELELÕSSÉGRE VONÁS ALÓL ROBERT MUGABE; AZ ALKU RÉSZEKÉNT SZAVATOLJÁK A VOLT ZIMBABWEI ELNÖK BIZTONSÁGÁT A HAZÁJÁBAN.
MEGKEZDÕDÖTT AZ ÚJ MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS A LÚGOS ORVOS ÜGYÉBEN.
MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL.
A FÉRFI AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK.
MEGHALT BOHUS ZOLTÁN KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZMÛVÉSZ, A NEMZET MÛVÉSZE; A 76 ÉVES ALKOTÓT A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI.
BANKRABLÁS KÕBÁNYÁN; A RENDÕRÖKRE FEGYVERT FOGÓ 33 ÉVES RABLÓT MENEKÜLÉS KÖZBEN ELÜTÖTTE EGY AUTÓ, KÓRHÁZBA VITTÉK, BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT ELLENE.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ MINDSZENTKÁLLA ÉS KÁPTALANTÓTI KÖZÖTT; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
ÖNGYILKOS LETT EGY RAB SZOMBATHELYEN, A 43 ÉVES FOGVATARTOTT ZÁRKÁJÁBAN AKASZTOTTA FEL MAGÁT; A BELSÕ VIZSGÁLAT KIZÁRTA AZ IDEGENKEZÛSÉGET.