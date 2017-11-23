2017. november 23.,
csütörtök, Kelemen, Klementina napja

Átlag alatt

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2017. november 23., csütörtök 19:40, frissítve: csütörtök 19:45

A magyar diákok problémamegoldásban is átlag alatt teljesítenek. Az okokról Csapó Benő oktatáskutatót, egyetemi tanárt kérdeztük.

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