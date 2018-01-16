2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Árrobbanás

Hír TV

2018. január 16., kedd 19:35

Bajba kerültek azok a települések, amelyek bár nyertek uniós pénzeket fejlesztésekre, de az építőipari árrobbanás miatt nem tudták elkezdeni a kivitelezéseket. Az egyik érintett település, Kübekháza polgármesterét, Molnár Róbertet kapcsoltuk.

Hír TVvissza a címlapra
Molnár RóbertNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV