2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Államtitok?

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2017. december 1., péntek 19:38, frissítve: péntek 19:51

A „Soros-gépezet” összetételéről, működési rendjéről, befolyásáról szóló titkosszolgálati jelentésre hivatkozott a miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában, miközben a szakszolgálatok vezetői cáfolták, hogy lenne bizonyítékuk. Az ügyről Szél Bernadett-tel, a nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagjával beszélgettünk.

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