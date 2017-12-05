2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Alaptalan

Hír TV

2017. december 5., kedd 19:20, frissítve: kedd 20:05

Alaptalannak tartja a kormány a külföldről támogatott civil szervezetek ügyében folyó kötelezettségszegési eljárást, és ezt ma közölte válaszában az Európai Bizottsággal – jelentette be Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága csütörtökön tárgyalja a jogállamiság magyarországi helyzetét. Kapcsoltuk Pardavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét.

Hír TVvissza a címlapra
Pardavi MártaNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV