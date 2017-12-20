2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

Akadálymentesítés

Hír TV

2017. december 20., szerda 18:30, frissítve: szerda 20:18

Indulhat az aláírásgyűjtés. Nyolc ellenzéki párt csatlakozott az MSZP népszavazási kezdeményezéséhez a hármas metró akadálymentesítése kapcsán. Csárdi Antalt, az LMP fővárosi képviselőjét kapcsoltuk.

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