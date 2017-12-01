2017. december 1.,
péntek, Elza napja

AIDS-világnap

Hír TV

2017. december 1., péntek 19:36, frissítve: péntek 19:38

Az elmúlt évtizedben megduplázódott a magyar HIV-fertőzöttek száma. A tendenciákról Szlávik Jánost, a Szent László Kórház infektológusát kérdeztük.

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