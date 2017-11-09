REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - VAN VAGY NINCS MSZP-DK-MEGÁLLAPODÁS? VENDÉG: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP.
6.40 - PÁRBESZÉD: AZ EMBEREK BANKSZÁMLÁJÁRA FÁJ AZ MNB FOGA. VENDÉG: TORDAI BENCE SZÓVIVÕ, PÁRBESZÉD.
7.40 - NEKIMENTEK A FRADINAK AZ ÚJPEST SZURKOLÓI. VENDÉG: BORSCHE GÁBOR ELNÖK, ÚJPEST 1885 SZURKOLÓI KLUB.
8.30 A PERONON: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
LÁZÁR: FELGYORSULTAK AZ ESEMÉNYEK BRÜSSZELBEN, MAGYARORSZÁGOT ISMÉT AZ EP SZÉGYENPADJÁRA AKARJÁK ÜLTETNI.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ VIZSGÁLATOT KÖVETEL A VÁRKERT BAZÁR ÜGYÉBEN.
GY. NÉMETH ERZSÉBET: HIÁBA ADTÁK ÁT A HELYREÁLLÍTÁS UTÁN TÖBBSZÖR IS, TOVÁBBRA IS "ROHAD" A VÁRKERT BAZÁR.
AZ IDÉN 3,7, JÖVÕRE 3,6 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSRE SZÁMÍT MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
MAGYARORSZÁG A SAJÁT LÁBÁRA ÁLLT, RENDBE TETTE GAZDASÁGÁT, NEM SZORUL MÁS PÉNZÉRE MONDTA ORBÁN VIKTOR A DIASZPÓRA TANÁCS PLENÁRIS ÜLÉSÉN.
KORMÁNYFÕ: CSAK AZOKAT TÁMADJÁK, AKIK OLYASMIT KÉPVISELNEK, AMI ÉSZREVEHETÕ ÉS AMIHEZ ÉRDEMES VISZONYULNI.
ORBÁN VIKTOR: A 2018-AS VÁLASZTÁS NEM ARRÓL SZÓL, HOGY MELYIK PÁRTRA, HANEM HOGY MILYEN JÖVÕRE SZAVAZNAK A VÁLASZTÓK.
LÁZÁR: A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 51 MILLIÁRD FORINTOT KAP HATÁRVÉDELEMRE AZ ÉV VÉGÉIG.
AZ ÁLDOZATOK VÉDELME A LEGFONTOSABB A ZAKLATÁSI ÜGYEKBEN MONDTA LÁZÁR JÁNOS.
KÚRIA: JOGSZERÛ VOLT AZ NVB HITELESÍTÕ DÖNTÉSE A SZÉKELYEK HONOS NÉPCSOPORTTÁ NYILVÁNÍTÁSA ÜGYÉBEN.
DISZKRIMINATÍVNAK TARTJA ÉS MEGSZÜNTETTE AZ AB A KÖZMUNKÁSOKRA VONATKOZÓ EGYIK RENDELKEZÉST.
AZ AB SZERINT A MAGÁNSZFÉRÁT SZÜKSÉGTELENÜL KORLÁTOZZA, HOGY CSAK AZ KAPHAT KÖZMUNKÁT, AKI RENDBEN TARTJA A LAKÓKÖRNYEZETÉT.
NÉBIH: ORSZÁGOSSÁ BÕVÜL A KÓBOR KUTYÁK HAZAJUTÁSÁT SEGÍTÕ MIKROCSIP-LEOLVASÓ HÁLÓZAT.
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA: BOLDOGGÁ AVATJÁK BRENNER JÁNOST, AZ 1957-BEN VÉRTANÚHALÁLT SZENVEDETT RÁBAKETHELYI KÁPLÁNT.
PÉNTEKTÕL 5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ ÁRA.
SZÉL BERNADETT BRÜSSZELBEN: EURÓPÁNAK NEM ÉRDEKE A PAKSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSA.
AZ EURÓPAI GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE FELGYORSULT, NÕ A BERUHÁZÁSI KEDV ÉS ERÕSÖDIK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MONDTA AZ EB PÉNZÜGYI BIZTOSA.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTEK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK AGRÁRKUTATÁSI INTÉZMÉNYEI.
EB: MENEKÜLTÜGYI KIADÁSAIHOZ TOVÁBBI TÁMOGATÁST BIZTOSÍT TÖRÖKORSZÁG SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ.
TÖBB MINT 150 EZER MENEDÉKKÉRÕ ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBA OKTÓBER VÉGÉIG A BEVÁNDORLÁSI HIVATAL ADATAI SZERINT.
FERENC PÁPA BETILTOTTA A CIGARETTA ÁRUSÍTÁSÁT A VATIKÁNBAN, A TILALOM A JÖVÕ ÉVTÕL LÉP ÉLETBE.
TRUMP PEKINGBEN ARRA KÉRTE A KÍNAI VEZETÉST, HOGY GYAKOROLJON NAGYOBB NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA NUKLEÁRIS PROGRAMJA FELADÁSA ÉRDEKÉBEN.
TRUMP HOZZÁTETTE, HOGY A PHENJANNAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁSBAN OROSZORSZÁGRA IS SZÁMÍT.
VLAGYIMIR PUTYIN ÉS DONALD TRUMP PÉNTEKEN TALÁLKOZIK VIETNAMBAN KÖZÖLTE AZ OROSZ ELNÖK KÜLPOLITIKAI TANÁCSADÓJA.
AZ OROSZ ÉS AZ AMERIKAI ELNÖK AZ APEC PÉNTEK-SZOMBATON MEGRENDEZENDÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJÁRA UTAZIK VIETNAMBA.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PROBLÉMÁKAT AKAR TEREMTENI AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON - JELENTETTE KI VLAGYIMIR PUTYIN.
JENS STOLTENBERG: A NATO 13 EZERRÕL 16 EZERRE NÖVELI AFGANISZTÁNBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK A SZÁMÁT.
12 TONNA TISZTA KOKAINT FOGLALTAK LE A KOLUMBIAI HATÓSÁGOK EGY NAGYSZABÁSÚ RENDÕRSÉGI RAZZIÁBAN.
EZ AZ ORSZÁG TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB DROGFOGÁSA, A DROG PIACI ÉRTÉKE 360 MILLIÓ DOLLÁR.
TÖBB MINT KÉTSZÁZ EMBERT VETTEK ÕRIZETBE A KORRUPCIÓELLENES INTÉZKEDÉSEK NYOMÁN SZAÚD-ARÁBIÁBAN.
ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTE AZ ISMERÕSÉRE VASCSÕVEL TÁMADÓ SZEGEDI FÉRFIT A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA.
ÉLETÉNEK 86. ÉVÉBEN ELHUNYT BESZNYÁK ISTVÁN AKADÉMIKUS, A SEMMELWEIS EGYETEM PROFESSOR EMERITUSA.
670 MILLIÓ FORINTOS KÁRT OKOZÓ MUNKAERÕ-KÖZVETÍTÕ SZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV.
NAV: AZ ÜGYBEN HÁROM EMBERT ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTEK.
ELGÁZOLT EGY EMBERT A CSEPELI HÉV A NEMZETI SZÍNHÁZ MEGÁLLÓNÁL, A SÉRÜLTET A TÛZOLTÓK EMELTÉK KI A SZERELVÉNY ALÓL.