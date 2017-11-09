2017. november 9.,
csütörtök, Tivadar napja

11°

Adósság

Hír TV

2017. november 9., csütörtök 19:20, frissítve: csütörtök 19:54

Kifizeti a kórházak adósságát a kormány. Az évről évre újratermelődő deficit okairól Rékassy Balázs egészségügyi közgazdásszal beszélgettünk.

Hír TVvissza a címlapra
Rékassy BalázsNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV