2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

7-es cikkely

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 19:55, frissítve: csütörtök 20:13

A magyar demokrácia állapotáról vitáztak Brüsszelben. Jávor Benedek zöldpárti EP-képviselőt kapcsoltuk.

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