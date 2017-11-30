2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

50 nap

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 19:54, frissítve: csütörtök 19:55

Rendszertagadó elektorokat állít mind a 106 egyéni körzetben egy civil szervezet. Vendégünk volt Hendl Péter, az 50 napos program egyik kidolgozója.

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