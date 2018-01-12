2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

1300

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2018. január 12., péntek 19:20, frissítve: péntek 19:49

Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár szerint Magyarország titokban már befogadott 1300 menekültet, erről egy máltai lapnak mesélt. Altusz szerint azért nem hozták ezt nyilvánosságra, hogy a menekülteket védjék. Vendégünk volt Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

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