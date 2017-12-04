2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Vasút aranyárban

Hír TV

2017. december 4., hétfő 16:00

Vasút aranyárban
Kínai hitelből újítja fel a kormány a Budapest–Belgrád-vasút magyar szakaszát. A megtérülésre vonatkozó számításokat azonban titkosították.

Számháború
A Fidesz szerint 2,2 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket. Az LMP kételkedik a számokban, az Együtt a postától vár hiteles adatokat.

Optimizmus
A következő évek óriásberuházásaiból is kivenné a részét Mészáros Lőrinc. Felcsút első embere szállodát és rádióállomást is vásárolna a közeljövőben.

A Napról napra december 2-i adása.

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