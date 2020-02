Napról napra: Újabb botrányok a parlamentben

A joggal való gátlástalan visszaélésnek nevezte a KDNP országgyűlési képviselője a gyöngyöspatai esetet. Nacsa Lőrinc a Bayer show-ban úgy fogalmazott: sérti az emberek igazságérzetét, elfogadhatatlan, hogy a szegregációra hivatkozva 100 millió forint kártérítést kelljen kifizetni a magyar államnak. Hozzátette: ezt a gyakorlatot fel fogják számolni. A gyöngyöspatai kártérítési perek miatt jogvédők tüntetést tartottak Budapesten. A politikai tüntetés szervezői saját magukat leplezték le, hiszen a „szabad Gyönygyöspatáért” meghirdetetett demonstrációra Gyöngyöspatáról nem egész egy busznyi ember érkezett - jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott. Ez azt jelenti, hogy a gyöngyöspataiak 98 százaléka nemet mondott erre a politikai akcióra - tette hozzá a térség fideszes parlamenti képviselője. Nem volt szegregált az a csörögi osztály, ahol a gyöngyöspataihoz hasonlóan a cigányoknak kártérítést ítélt meg a bíróság. A csörögi romákat szintén az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány segítette a perben, ahogy a gyöngyöspataiakat is. Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők kedden szavazhatnak a kormány azon javaslatáról, amely azonnali hatállyal felfüggesztené a börtönviszonyok miatti kártalanítások kifizetését. Nagyon fontos kérdés a klímavédelem Magyarországon is, sőt, a téma sokkal fontosabb annál, minthogy politikai csatározások kereszttüzében legyen - emelte ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A gazdasági növekedés szempontjából jubileumi volt a 2019. október 1-je és december 31-e közti időszak, ugyanis pont ez volt a tizedik olyan negyedév, amikor a GDP bővülése éves alapon meghaladta a 4 százalékot - mondta Tállai András államtitkár. A legnagyobb kiadás a saját otthon megteremtése, a babaváró kölcsönt az igénylők általában összekapcsolják a családi otthonteremtési kedvezmény támogatásaival – mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese az M1-en. Új közösségi házat kapott a pestszentimrei római katolikus plébánia. A 150 millió forintos kormányzati támogatásból és egyházi forrásból megépült házat Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg. A csángók nincsenek egyedül, részei a magyar nemzettestnek, ezért kötelességünk, hogy mindenben segítsük a fennmaradásért folytatott harcukat - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Csángó bálon. Magas lázzal járó felső légúti fertőzés miatt kórházba szállították Peter Pellegrini szlovák miniszterelnököt. 157-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban. A betegségnek 3 halálos áldozata van. Az észak-olaszországi utazást tervezőknek a koronavírus-járvány miatt azt javasoljuk, hogy a látogatásról csak alapos megfontolás után döntsenek - közölte Menczer Tamás. Az államtitkár a Facebookon milánói és római ügyeleti telefonszámokat is közétett. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs soron kívüli tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól - közölte a Belügyminisztérium. 11 magyar középiskolás diák, valamint kísérőjük és a busz két vezetője kerül a Szent László Kórházba kéthetes elkülönítésre, miután hazatérnek Észak-Olaszországból, ahol gyorsan terjed az új koronavírus - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Életbe lépett a több mint ötvenezer embert érintő vesztegzár Észak-Olaszországban. Az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol további személyeket tudnak karanténba helyezni. A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált - jelentette be Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója. A koronavírus-járvány miatt három mérkőzés elmarad az olasz labdarúgó-bajnokságban. Tüdőgyulladásban meghalt egy 80 éves japán férfi a Diamond Princess óceánjáró utasai közül, így háromra nőtt a halálesetek száma a koronavírus-fertőzés miatt Jokohamánál vesztegzár alá vett hajón – közölte a japán egészségügyi minisztérium. Újabb 97 ember esett áldozatul a koronavírus-járványnak Kínában, és 648 új fertőzöttet regisztráltak - számolt be a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. „Pusztító” hatású lehet Skóciában a brit kormány által felvázolt jövőbeni bevándorlási szabályozás - mondta Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon a BBC-nek kijelentette: demográfiai helyzete miatt Skóciának továbbra is szüksége van a külföldi munkavállalókra. A Jemenben harcoló, Szaúd-Arábia vezette arab koalíció haditengerészete meghiúsította a síita húszi lázadók támadását a Vörös-tenger déli részén, egy fontos tengeri kereskedelmi útvonalon. Bernie Sanders nyerte a nevadai előválasztást a demokratáknál. Ezzel a vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a párton belül. Bár hivatalos végeredmény még nincs, második helyen Joe Biden korábbi alelnök végzett. 5,9-es erősségű földrengés volt az iráni-török határnál - legkevesebb 9 ember meghalt. Több ezer kábítószergyanús tablettát, 2,5 kilogramm marihuánát és milliós összeget rejtegetett XVII. kerületi lakásában egy péceli férfi, akit közúti ellenőrzés során szúrtak ki a rendőrök – írja a police.hu. Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását - közölte a Fővárosi Főügyészség. Kijutott a tokiói olimpiára a magyar női tőrcsapat.