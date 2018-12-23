2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Napról napra - tüntetésektől a bértárgyalásokig

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 17:03, frissítve: vasárnap 17:21

Áláírta a túlóra törvényt Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor kormányfő kiált a jogszabály mellett, az ellenzék és a szakszervezetek újabb tiltakozó akciókat és a tüntetéseket ígértek. Jövő év első hónapjaiban tartják az ellenzéki előválasztást Budapesten és a kormány dönt a jövő évi minimálbér mértékéről.

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