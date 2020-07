Napról napra: Továbbra sem írt ki közbeszerzést a Fővárosi Önkormányzat

18 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4333 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3223-an pedig már meggyógyultak. Bevett módszere a megfélemlítés Gajda Péteréknek. Erről beszélt a Hír TV híradójának Kispest LMP-s önkormányzati képviselője. Ferenczi István szerint a Paróczai Anikó ellen tett feljelentés is ebbe a kategóriába tartozik. Felháborító és szégyenteljes, hogy Kránitz Krisztián feljelentést tett azután, hogy botrányos tények derültek ki róla - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Felháborodott lakók tüntettek Pikó András és a nyolcadik kerületi városvezetés ellen. A mintegy kétszáz demonstráló úgy véli, Józsefvárosban áldatlan állapotok uralkodnak, amióta a balliberális politikus vezeti a városrészt. Még az 50 milliós segélykeretet sem tudták kimeríteni a bürokratikus rendszer miatt Újpesten a bajba került vállalkozások. A Fidesz szerint a nyugdíjasok után most a cégeket hagyta cserben a baloldali kerületvezetés. A haverok az elsők, a szociális ágazatban dolgozók nem számítanak a pécsi balliberális vezetésnek- állítja a Fidesz városi frakciója. A legutóbbi testületi ülésen egyszeri 25 ezer forintot szavaztak meg nekik. A kormánypárt képviselőcsoportja emlékeztet: Pécsett van olyan frissen kinevezett cégvezető, aki egyedül többet keres, mint az erre a célra fordított teljes összeg. Magyarország legkisebb települése is számít - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár, amikor megszentelték az ötszáz lakosú Vas megyei Bérbaltavár kormányzati támogatással felújított, 266 évvel ezelőtt épült római katolikus templomát. A magyaroknak kell dönteniük arról, miként és hogyan használják fel Magyarország uniós forrásait - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. Az EU-s források nem humanitárius adományok, amelyek a nyugat-európai országok nagyvonalúságának köszönhetően állnak elő, hanem az európai emberek, köztük a magyarok teljesítményének nyomán teremtődnek meg - írta közösségi oldalán a külügyminiszter. Jó esély van arra, hogy megállapodás szülessen az európai unió brüsszeli csúcstalálkozóján – közölte Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Ha nem sikerül megállapodásra jutni a vitás kérdésekről a költségvetéssel és a mentőcsomaggal összefüggésben, az Hollandiának lesz köszönhető - jelentette ki Orbán Viktor. Nem jósolható meg, hogy a most zajló európai uniós csúcsértekezleten sikerül-e megállapodásra jutni az uniós költségvetésről és az ahhoz kapcsolódó, gazdasági mentőcsomagról - közölte a német kancellár. Angela Merkel szerint a sok jóakarat ellenére az álláspontok még mindig távol állnak egymástól. Ahogyan ez ilyenkor természetes, a tárgyalásokat kemény küzdelem jellemzi, de a dolgok a helyes irányba haladnak, és ez a legfontosabb - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár Brüsszelben. Törésponthoz érkezett a világ az emberek közötti egyenlőtlenségek miatt, ezek és a koronavírus-járvány együtt váltotta ki az Egyesült Államokból kiinduló, rasszizmusellenes tömegtüntetéseket - jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár. Már több mint 14,2 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 601 549, a gyógyultaké pedig 7,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Már a második egymást követő napon rekordmennyiségű új koronavírus-fertőzést regisztráltak a világon - közölte az Egészségügyi Világszervezet. A jelentést megelőző 24 órában 259 848 új fertőzést jegyeztek fel. Ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot Ausztriában - erről Sebastian Kurz kancellár beszélt az Österreich című lapnak. Meghaladta a 40 ezret Lengyelországban az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, vasárnapig 1624 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. A négy nap utáni magas, nyolcszáz fertőzöttnél is nagyobb növekmény után vasárnapra kevesebb, 731 új koronavírusos beteget regisztráltak Ukrajnában, így az igazolt fertőzöttek száma 58 ezer 842-re emelkedett. Rekordmagasra nőtt a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek a száma Csehországban. Nem csökkent a hétvégén Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szombaton 92-vel nőtt és elérte a 4345-öt az új fertőzöttek száma. A tavalyihoz képest 92 százalékkal esett vissza a turizmus Montenegróban az idén a koronavírus-járvány miatt, noha a kormány korábban arra számított, hogy 40 százalékos lesz a visszaesés - közölte a podgoricai sajtó. Gyakorlatilag kizárta az országos kiterjedésű zárlat újbóli elrendelésének lehetőségét a brit miniszterelnök. Boris Johnson kijelentette: ma már van annyi tudásanyag az új típusú koronavírusról, hogy az ország teljes lezárása elkerülhető legyen. 25 millióan fertőződhettek meg a 80 milliós Iránban - jelentette ki az ország államfője. Haszan Róháni szerint még 35 millióan vannak veszélyben. A hivatalos adatok eddig 272 ezer fertőzöttről szóltak. Ezrek vonultak az utcákra Izraelben, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök kormányának koronavírus-járvánnyal kapcsolatos válságkezelő politikája ellen tiltakozzanak. Kazahsztánban 1636 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek, 172-vel kevesebbet, mint az előző nap, így a fertőzöttek száma 70 339. Meghaladta a hétszázezret az új koronavírussal fertőzöttek száma: vasárnap reggel 701 573 igazolt fertőzöttet tartottak nyilván. Texas tengerparti településein 85 csecsemő van a koronavírus-fertőzöttek között - közölte egy egészségügyi illetékes. Az ausztráliai Melbourne-ben mostantól mindenki számára kötelező a szájmaszk viselése, aki elhagyja az otthonát, miután az ország második legnépesebb államában, Victoriában két hete háromjegyű a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése. Ferenc pápa ismét szorgalmazta, hogy világszerte azonnal szüntessék be a fegyveres konfliktusokat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány által sújtott emberekhez eljuthasson a szükséges humanitárius segítség. Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közös nyilatkozatban közölték, hogy szankciókat helyeznek kilátásba a líbiai fegyverembargót megszegő külföldi erőkkel szemben. Előállított egy férfit a francia rendőrség a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt - közölte Pierre Sennes nantes-i bűnügyi vezető ügyész. Az amerikai Portland városában az anarchista Antifa mozgalom aktivistái megpróbálták rágyújtani a bíróság épületét a benne tartózkodókra. Chicagoban a Kolombusz Kristóf szobrának ledöntésére összegyűlt tömeget oszlatták fel a szövetségi irányítású egységek. Megkezdődött a parlamenti választás a háború sújtotta és gazdasági válságban fuldokló Szíria területének több mint 70 százalékán, ahol Bassár el-Aszad elnök megerősítette a hatalmát. Három ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, amikor egy gleccserjáró autóbusz megcsúszott és felfordult a kanadai Alberta tartományban a Sziklás-hegységben. Migránsokat fogtak el a rendőrök Hercegszántónál. A három bevándorló palesztin állampolgárnak vallotta magát, és jogellenesen jutottak be Magyarország területére. Elfogták a rendőrök azt a párt, akik magukat virágkézbesítőnek álcázva raboltak ki és bántalmaztak egy fiatal nőt óbudai lakásán. A tettesek megbízóját is őrizetbe vették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Három gyalogost gázolt el egy járdára felhajtó autó Budapest IX. kerületében, a Soroksári út és a Kvassay Jenő út kereszteződésében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Lezuhant és meghalt egy ejtőernyős Somogy megyében. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője közölte, az áldozat egy 38 éves fóti nő. Augusztus végére befejeződik a vasúti felújítás a budapesti Nyugati pályaudvar és a Városliget között a ceglédi vonalon, a munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak - közölte a MÁV. Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke személyesen tekintette meg a helyszínen a rali országos bajnokság idénynyitó futamának, a Salgó-ralinak az előkészületeit, és részt vett a verseny rajtceremóniáján is. A férfiaknál Bánusz Tamás, a nőknél Papp Petra nyerte az Ajkán rendezett rapid sakk országos bajnokságot. Hétfőn újra edzésbe áll a Váci NKSE női kézilabdacsapata, amelynek tíz játékosa átesett a koronavírus-fertőzésen. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte meg a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ahol pályafutása során a nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.