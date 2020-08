Napról napra: Speciális egység fogja segíteni a járvány elleni védekezést

43 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4696-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 602 fő, 3499-en pedig már meggyógyultak. Továbbra is egy hagyományos tanévkezdésben gondolkozik a kormány - ezt jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hozzátette: a következő tanévtől minden iskolás ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, erre a kormány csaknem 14 milliárd forintot különített el. Néhány óra alatt összegyűlt a megfelelő számú ajánló aláírás Mohácson a Fidesz jelöltjeinek. A szükséges mennyiségű ajánlóívek dupláját adták le a Helyi Választási Irodán - jelentette be a kormánypárti polgármesterjelölt közösségi oldalán. Rossz ajánlóíveket kapott egy elírás miatt Mohácson az ellenzéki pártokat összefogó egyesület. A szervezet elnöke az átvételkor még semmilyen hibát nem fedezett fel, később azonban már szándékosságról beszélt. Nem Tihanyban, nem Őszödön és nem Budapesten kell megoldani a gödi ellenzéki belháborút - így reagált a témában feltett kérdéseinkre az LMP társelnöke. Kendernay János kiemelte, hogy ugyan kiállnak LMP-s alpolgármesterük mellett, de jó lenne, ha a helyi politikusok jutnának megállapodásra. Sajátítsa ki az állam a siófoki obszervatórium mellé tervezett apartmanház területét, és adja vissza azt a magyar embereknek! - szorgalmazta Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke 48 órás éhségsztrájkjának lezárásakor. Európa legbiztonságosabb tava a Balaton - közölte a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője az M1-en. Horváth László elmondta: Idén eddig az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét okozta. Azt is hozzátette, hogy ebben az évben 310 sikeres életmentésen vannak túl. Lemondásra szólította fel vasárnap Libanon kormányát az ország maronita keresztény közösségének pátriárkája, Besara Butrosz ar-Raj, mert úgy véli, hogy a kabinet nem képes az irányváltásra. A világon 19,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 725 914, a gyógyultaké pedig 11,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul számottevően az új típusú koronavírus terjedése Ukrajnában, mára is csaknem 1200 új beteget regisztráltak, ezzel a fertőzöttek száma megközelítette a 81 ezret. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a belga tengerpart három népszerű városa úgy döntött, hogy nem engedi területére lépni az egy napra érkező fürdőzőket - közölte az RTBF. Emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon: mára 1082-vel nőtt az igazolt fertőzöttek és 29-cel a halottak száma. Az elmúlt egy nap alatt 5189-cel emelkedett Oroszországban az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Ötmillió fölé emelkedett szombaton a koronavírussal fertőzöttek száma az Egyesült Államokban a Reuters hírügynökség összesítése szerint. Új-Zélandon száz napja nem regisztrálták az új típusú koronavírus közösségi terjedésének esetét, vagyis amikor a fertőző személy kiléte pontosan nem állapítható meg. Brazíliában meghaladta a hárommilliót a koronavírussal fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma. A gazdasági helyzet kezelésére 4 rendeletet írt alá Donald Trump amerikai elnök. A Trump által aláírt rendeletek valódi hatása egyelőre kérdéses, miután a Fehér Ház hatásköre költségvetési kérdésekben korlátozott a kongresszus jóváhagyása nélkül. Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy november végéig ötezer fő alá csökkenti katonai kontingensét Afganisztánban - közölte Mark Esper amerikai védelmi miniszter a Fox televíziónak adott interjújában. Elindult az elnökválasztás Fehéroroszországban, a választás fő esélyese a mandátumért hatodszor induló hivatalban lévő elnök, Aljakszandr Lukasenka. Négyszáz fogva tartott ellenzéki tálibot bocsát szabadon az afgán kormány, miután az öregek hagyományos nagytanácsa jóváhagyta a foglyok elengedését a békekötés reményében - jelentette be Asraf Gáni afgán elnök. Elmaradt az izraeli kormány szokásos vasárnapi ülése a koalíciót alkotó jobboldali Likud és a centrista Kék-Fehér párt növekvő ellentéte miatt. Nyolc embert, hat francia turistát, helyi idegenvezetőjüket és sofőrjüket ölték meg fegyveresek Nigerben - közölte egy helyi illetékes. Családi viták állnak nagy valószínűséggel a szombati csehországi tragikus lakóháztűz hátterében - mondta Igor Bruzl, a morvasziléziai Bohumín város polgármester-helyettese. Legkevesebb öt ember életét vesztette a Görögországhoz tartozó Évia szigetén a viharok okozta özönvízszerű esőzés miatt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel állampolgárokat szállító busz balesete miatt részvétét és együttérzését fejezte ki Krzysztof Szczerskinek, a lengyel elnök kabinetfőnökének Meghalt egy ember, további 34-en pedig megsérültek az M5-ös autópályán Kiskunfélegyházánál, ahol egy lengyel utasszállító busz árokba borult. Balesetben meghalt egy motoros Bükkszék közelében - közölte a rendőrség. A rendőrök őrizetbe vettek két gyanúsítottat az érdi emberölés ügyében, amelynek áldozatára szombaton találtak a szomszédok, mindkét gyanúsított beismerte tettét - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Ideiglenes forgalmi rendet vezet be a Fővárosi Önkormányzat Belső-Erzsébetvárosban augusztusban. Férfi vízilabda Magyar Kupa: FTC-Telekom Waterpolo - Eger 24:3 Badar Gergő és Viktoria Brown nyerte a hosszú távú triatlon OB-t. Labdarúgó NB II: Pécsi MFC - WKW ETO FC Győr 2:2 A svéd bajnok Djurgarden lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában.