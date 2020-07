Napról napra: Klíma helyett ventillátorokat szerelne a metrókocsikba Karácsony

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4435 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb halálos áldozat, az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-en már meggyógyultak. Az EP már a koronavírus-válság idején sem a megoldás, hanem a probléma része volt – mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Varga Judit közölte: a testület politikai elfogultság miatt nem látja, hogy az alapító tagállamokat is súlyos gazdasági válság fenyeget. A tárcavezető hangsúlyozta: az EP-nek el kell döntenie, hogy Európa vagy pedig saját intézményi érdekeit képviseli. Megszűnt a veszprémi Jobbik, miután Varga-Damm Andreát kizárták a pártból. A szervezet elnöke, Kovács Rajmund híradónknak elmondta: több társával együtt úgy döntöttek, hogy otthagyják a pártot. Jakab Péter elnökké választása óta sorra szűnnek meg a Jobbik alapszervezetei, és számos korábbi vezető politikus hagyta el a pártot. Becsapta a választókat a hetedik kerület baloldali vezetése - állítja Benedek Zsolt, a kerület fideszes önkormányzati képviselője. Bár a kampányban a bulinegyed megregulázását és rendezettebb körülményeket ígértek, a legutóbbi testületi ülésen mégis úgy döntöttek, hogy a szórakozóhelyek teraszai este 10 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva. Nemrég Budapest legmagasabb parkolási díjának bevezetéséről döntött a Niedermüller Péter vezette testület, ráadásul este 6 vagy 8 óra helyett 11 óráig kell majd fizetniük az autósoknak. Felmondási hullám indult Pécs közszolgáltató cégeinél. Távozik posztjáról a vízszolgáltató Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója, a városüzemeltetési cég, a Biokom üzemeltetési és beruházási igazgatója és koordinációs vezetője is – értesült a Pécs Aktuál. A hírportál szerint további felmondások várhatóak. Ennek az oka a város balliberális vezetésének döntésképtelensége. Az érintettek azt állítják, hónapok óta nem kommunikálnak velük, ilyen körülmények között pedig nem tudnak felelősséggel dolgozni. A KATA csak úgy maradhat az EU egyik legversenyképesebb adófajtája, ha azt egyetlen nagy cég sem használja a munkaviszony alternatívájaként. Az új szabályozás igazságosabb adóügyi helyzetet is teremt - közölte Izer Norbert államtitkár. Várhatóan rekordot dönt idén a diákhitelt igénylők száma. Akár negyvenezer új kérelem is érkezhet, több mint 30 milliárd forint értékben. A héten 68 ezer hallgató nyert felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe - közölte a Diákhitel Központ. Meghaladta a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 644 528, a gyógyultaké 9 262 520 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedés Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak kilencszáznál több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 65 ezret. Hétfőtől szigorítja a beutazást Ausztria, Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok. A beutazási korlátozások azokat érintik, akik a járvány szempontjából kockázatot jelentő 32 ország valamelyikéből kívánnak visszatérni Ausztriába. Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak. Nagy-Britannia 14 napos karantént rendelt el a Spanyolországból érkezők számára - jelentette be a skót kormány. Oroszországban száz, Moszkvában pedig tíz alá csökkent a koronavírus új halálos áldozatainak száma a hivatalos adatok szerint. Észak-Korea hivatalosan is regisztrálta az első, koronavírus-fertőzés gyanúját felvető esetet, ezért összehívták a kormányzó Koreai Munkapárt központi bizottságának rendkívüli ülését - jelentette a KCNA állami hírügynökség. Jair Bolsonaro brazil elnök bejelentette, hogy negatív lett a koronavírustesztje, két héttel a fertőzése első diagnosztizálását követően. Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter szorgalmazza, hogy Lengyelország mondja fel az isztambuli egyezményt, mert szerinte a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló megállapodás a nők védelmének ürügyén gender-ideológiát támogat. Előzetes letartóztatásba helyezték a nantes-i székesegyházban kiütött tűz kapcsán egyszer már őrizetbe vett, majd szabadon bocsátott önkéntest - közölte a város ügyészsége. Könnygázzal oszlattak fel a rendőrök egy erőszakba torkollott tüntetést Seattle-ben. Az agresszív tiltakozók megpróbáltak felgyújtani egy építés alatt álló épületet. A Fekete Életek Számítanak mozgalom demonstrációi továbbra is folyamatosak az Egyesült Államokban, az elmúlt napokban több helyen lövöldözések is voltak. Bezárták a csengtui amerikai nagykövetséget Kínában. Az intézkedés válaszlépés volt az Egyesült Államok utasítására, hogy zárják be Kína houstoni konzulátusát. Kaisz Szaid tunéziai elnök Hisem Mesisi belügyminisztert jelölte kormányfőnek Eljesz Fahfah helyett, aki a hónap közepén lemondott, és ezzel belpolitikai válságot idézett elő az észak-afrikai országban. Az orosz hadiflotta hiperszonikus fegyverrel való felszerelésére tett ígéretet Vlagyimir Putyin orosz elnök a haditengerészet napja alkalmából. Gyalogosok közé hajtott egy autós Berlinben. Az elsődleges vizsgálatok szerint baleset történt, amelynek következtében hét ember sérült meg. Meghalt az a 20 év körüli férfi, aki leesett a Karancs-kilátóról Salgótarjánban. Országszerte 225 helyre riasztották a tűzoltókat a tegnapi vihar miatt, a felhőszakadás Somogy és Zala megye egyes térségeiben rendkívüli vízátfolyásokat, villámárvizeket és vízakadályokat okozott – közölte a katasztrófavédelem. A 68-as főút több szakaszát lezárta a rendőrség Somogyban a heves esőzések okozta károk miatt. Csak forralás után iható a vezetékes víz Somogy megye több településén. Többségében visszatérhettek otthonaikba azoknak a zalai falvaknak a lakosai, akiket a hatalmas esőzés okozta gátszakadások és belvíz miatt kellett kitelepíteni - számoltak be az érintett falvak polgármesterei. A Honvéd nagy csatában, többek között a nyáron szerződtetett olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert öt góljának is köszönhetően 15:14-re legyőzte az Egert a férfi vízilabda Magyar Kupa első fordulójában. Sinisa Mihajlovic, a Bologna vezetőedzője nem kér a zárt kapus mérkőzésekből, a nézők nélküli futballból.