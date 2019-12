Napról napra: Karácsony a színházak függetlensége miatt aggódik

Több magyarországi határszakaszon is növekszik az illegális migránsok aktivitása- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: növekedés figyelhető meg a horvát-magyar, a román-magyar és az ukrán-magyar határon is. Magyarázatot vár Budapest vezetésétől a Magyar Teátrumi Társaság Bán Teodóra-ügyében. A legnagyobb hazai színházi érdekvédő szervezet azokra a hírekre reagált, hogy a balliberális fővárosi vezetés nem nevezte ki újra a színházat 15 éve vezető és munkájáért többszörösen kitüntetett Bánt, pedig annak pályázatát a szakbizottság elfogadta. Veszélyben a Váci Dunakanyar Színház jövője - nyilatkozta Hír TV-nek az intézmény vezetője. Kiss Domonkos Márk ezt arra alapozza, hogy a város újonnan megválasztott ellenzéki polgármestere közösségi oldalán azt írta: nem lesz pénze a színház támogatására. Sem az országos politikában, sem az újpesti közéletben nincs helye Szabó Balázs jobbikos képviselőnek – mondta Ozsváth Kálmán fideszes önkormányzati képviselő. Az unortodox gazdaságpolitikának köszönhetően mindenki nyert, de főleg a szegények - mondta a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a Hír Tv A Nyolcas című műsorában. György László arról beszélt, hogy a válság hatására 2007 és 2009 között, majd az ezt követő intézkedéseknek köszönhetően a legtöbbet a legszegényebbek veszítették. A közbeszerzési átláthatóságban Magyarország Európa élvonalában áll - jelentette ki a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Bayer show-ban. Rigó Csaba kiemelte: a hatóság feladata, hogy a szigorúan szabályozott közbeszerzési folyamatokat felügyeljék. A hűséget próbálják meg ma kiölni az emberekből, azt akarják elérni, hogy mindent felejtsünk el, dobjunk ki, újat használjunk és újat vegyünk mindenből, legyen az barátság, házasság, párkapcsolat, vagy nemzet és kereszténység - mondta Soltész Miklós. A klímaváltozás komoly és növekvő probléma - jelentette ki a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóság vezetője a Kossuth Rádióban. Kőrösi Csaba elmondta, a klímaváltozást kialakító tényezőket ismerjük; egy összetett rendszer egyensúlyát billentettük ki, azonban azt is tudjuk, hogy ezt hogyan lehet megállítani. A magyarországi színházi érdekképviseleti szervezetek abban bíznak, hogy a készülő jogszabály-módosítás jobb helyzetbe hozza a magyar kultúra intézményeit. A nagyszülői gyedről és mintegy 30 további javaslat elfogadásáról dönthet az országgyűlés idei munkájának befejeztéig. Az 1956-os sortűz áldozataira emlékeztek Salgótarjánban. Több ezren tüntettek a kijevi Majdanon, a Függetlenség terén, hogy figyelmeztessék Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, ne adja fel Ukrajna alapelveit a Donyec-medencei válság rendezésére hivatott normandiai csúcstalálkozón. A koalíciós szerződés melletti kiállásra és a közös kormányzás folytatására ösztökélik a német Kereszténydemokrata Unió vezetői a Német Szociáldemokrata Pártot, amely új vezetőséget választott vasárnap véget ért kongresszusán. A német szövetségi kormánynak két orosz diplomata kiutasítása után további lépéseket is tennie kell egy berlini csecsen emigráns meggyilkolása miatt - mondta a Kereszténydemokrata Unió elnöke. Széles körben felháborodást okozott Németországban egy emberölés, amely egy karácsonyi vásár közelében történt. A feltételezett elkövetők tizenévesek, vasárnap fogták el őket. Az ötpárti finn koalíciós kormányt vezető szociáldemokraták a 34 éves Sanna Marint, az eddigi közlekedési és hírközlési minisztert választották kormányfőjelöltjüknek. Oroszország és a NATO viszonya évről évre romlik - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Az ausztrál típusú migrációs szabályozást vezetné be a brit kabinet, ha megnyeri a választásokat - ezt mondta Boris Johnson, a Sky News brit hírtelevízióban. Az Egyesült Királyság konzervatív miniszterelnöke közölte: a december 12-ei választások után képességek és képesítések felmérésére alkalmas pontozásos rendszert vezetnének be. Irán jövőre igyekszik csökkenteni az ország függését az olajból származó bevételektől, hogy ezzel is enyhítse az amerikai szankciók következményeit - jelentette be Haszan Róháni iráni elnök. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam déli területét három rakétával megtámadták - közölte az izraeli hadsereg. Terrorcselekményként vizsgálják a floridai katonai támaszponton elkövetett lövöldözést - jelentette be a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársa. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető mindent elveszíthet, ha ellenséges magatartást tanúsít - írta Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében. Brazília nem tud véget vetni az erdőirtásnak Amazóniában a fejlett országok segítsége nélkül - mondta Ricardo Salles, a latin-amerikai ország környezetvédelmi minisztere az ENSZ madridi klímakonferenciáján. Aggodalmát fejezte ki az ENSZ líbiai különmegbízottja a líbiai egységkormány ellen harcoló Halífa Haftár tábornok milíciáinak nyújtott orosz katonai segítség miatt. Hat személyt vettek őrizetbe Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi gázrobbanással kapcsolatban - közölte a szlovák rendőrség. Tízre emelkedett az odesszai gazdasági, jogi és vendéglátóipari szakközépiskolában szerdán kitört tűz halálos áldozatainak száma. Legkevesebb 43-an meghaltak egy indiai piacon kitört tűzben. Újdelhiben 25 tűzoltóautó segítségével oltották el a tüzet, 56 embert pedig ideiglenesen evakuáltak a környékről. Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok mérgező füstfelhőről számoltak be. Egymás szolgálata és az irgalmasság jelentőségéről beszélt Ferenc pápa advent második vasárnapján, amely december 8-án egybeesik a szeplőtelen fogantatás ünnepével. Árokba csapódott egy autó Szőlősgyöröknél. A jármű egyik utasa a helyszínen meghalt - közölte a rendőrség a honlapján. Több autó ütközött össze az M85-ös úton Győr-Moson-Sopron megyében, Ikrénynél, Csorna felé, a forgalmat megállították - közölte az Útinform. A magyar férfi 4x50 méteres vegyesváltó ezüstérmet nyert az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. Késely Ajna bronzérmet nyert 400 méter gyorson, az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságának zárónapján. A szombati után a mai 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet. A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabdázók Magyar Kupáját, miután a döntőben 8:7-re legyőzte az OSC-t. A Dunaújváros nyerte a női vízilabdázók Magyar Kupáját, miután a döntőben ötméteresek után 13:12-re legyőzte az elmúlt öt évben győztes UVSE csapatát. A Hydro Fehérvár 4:1-re legyőzte a Graz együttesét az osztrák jégkorongligában.