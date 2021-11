Napról napra: Három hónapig 480 forintban rögzítik a benzin és a gázolaj árát!

Megosztás itt:

Többek között ezekről is szó esett az e heti Napról napra című műsorunkban:

Itthon továbbra sem kötelező általánosan a koronavírus elleni védőoltás

A megerősítő oltás az egyetlen garancia arra, hogy a védettség korábbi mértéke fent tudjon maradni – erre hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt is mondta: a koronavírus elleni védőoltás Magyarországon továbbra sem lesz általánosan kötelező.

Három hónapig 480 forintban rögzítik a benzin és a gázolaj árát

497 és 494 forint - ezen a benzinkúton még ennyibe kerül a dízel és a 95-ös benzin literenként. Előbbiért átlagosan 512-, utóbbiért 506 forintot kell fizetni.

Magyarországon a benzinár október végén lépte át az 500 forintos lélektani határt. Elemzők szerint az év eleje óta a nyersolaj világpiaci ára drasztikusan, csaknem 70 százalékkal nőtt, ez pedig hatással volt az üzemanyagárak alakulására is. Ez a gazdasági szereplők mellett a háztartásoknak is jelentős terhet okozott.

"A benzinár ugrásszerűen nőtt meg egy év alatt." - ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től maximálja a benzin és a gázolaj árát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, ez három hónapra vonatkozik, azután felülvizsgálják a döntést.

Budapest vezetése hárítja a felelősséget a Városháza-Gate ügyben

Karácsony Gergelynek már főpolgármesteri kampányában meggyűlt a baja a Városházával és annak kerítésével is. Bár akkor is volt belépője az épületbe, úgy gondolta, jó poén lenne, ha átmászna a kerítésen – ezzel is jelezve, hogy megválasztása után közparkot csinálna a városháza parkolójából.

Teljes adás:

