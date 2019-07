Napról napra: Bíztató pályán van Magyarország

Orbán Viktor nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az utóbbi években, a 68-as nemzedék viszont egyre kevésbé talál követőkre - mondta Lánczi Tamás politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója a Kossuth Rádióban. Az ellenzék Őrsi Gergelyt, a II. kerület MSZP-s képviselőjét támogatja a helyi polgármesteri cím megszerzésében az őszi önkormányzati választáson. Elindulna önkormányzati képviselőként Kiskunfélegyházán Nagy Blanka - derült ki az MSZP elnökségi tájékoztatójából, amely a Hír TV birtokába került. A Mi Hazánk Mozgalom felszólítja a fővárosi és a XI. kerületi önkormányzatot, hogy az új parkolóórákat hagyja lezárt állapotban, különben a párt a polgári engedetlenség eszközével megakadályozza a használatukat - közölte Novák Előd, a párt alelnöke. A Solar Decathlon Europe 2019 egyetemi innovációs házépítő versenyben elkészült tíz háznál innovatív megoldások születtek valós problémákra – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Nagy lehetőségnek tartja a Brexitet az újonnan kinevezett brit miniszterelnök. Boris Johnson kifejtette: az Unió elhagyásával az Egyesült Királyság esélyt kap arra, hogy megváltoztassa gazdasági irányvonalát. Az Európai Unió kormányai megkezdték az egyeztetést, hogy ki legyen az a jelölt, akit majd a Nemzetközi Valutaalap élére javasolnak. Egyelőre öten jelezték indulásukat a posztért. A skandináv országokat vette célba az Európán végigvonuló melegfront: még Svédország északi részén is harminc fok fölötti hőmérsékleteket mértek - számolt be a svéd meteorológiai intézet. Az ukrán elnök követelte a hatalmával visszaélő Dnyipropetrovszk megyei rendőrfőnök menesztését. A német alaptörvénybe és Bajorország tartományi alkotmányába is be kell emelni az éghajlatvédelem ügyét - mondta a bajor miniszterelnök, és hogy a müncheni vezetés nagyszabású intézkedésekre, köztük 30 millió fa elültetésére készül a klímaváltozás ellen. Példátlan mértékű rendőrségi megtorlással reagáltak az orosz hatóságok az ellenzék engedély nélkül megtartott moszkvai választási tüntetésére, százakat állítva elő az akcióban. Haszan Róháni iráni elnök óva intette Európát attól, hogy haditengerészeti egységet küldjön a Hormuzi-szoroshoz. Több fegyveres megtámadta Kabulban az afgán elnök alelnökjelöltjének irodáját és bevette magát az épületbe. A támadásban legkevesebb két ember meghalt, 25 megsebesült. A tálibok nem akarnak közvetlen tárgyalásokat folytatni a kabuli kormánnyal. Emmanuel Macron francia elnök meghívta Franciaországba Vlagyimir Putyin orosz államfőt. A venezuelai válság csakis a kormány és ellenzéke közvetlen, előfeltételekhez nem kötött párbeszédével oldható meg - jelentette ki Szergej Lavorv orosz külügyminiszter. Mexikó 20 ezer hondurasi munkahely teremtésével igyekszik gátat szabni a migrációnak. A ciprusi rendőrség hamis vád gyanújával őrizetbe vette azt a 19 éves brit nőt, aki korábban csoportos nemi erőszak elkövetése miatt tett feljelentést izraeli turisták ellen. A hongkongi rendőrség 11 embert vett őrizetbe az erőszakba fulladt esti tüntetés után. Jelentősen emelkedett a kínai földcsuszamlás halálos áldozatainak száma, a legfrissebb értesülések szerint 29-en vesztették életüket és 22 ember tűnt el - közölte a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Letartóztattak csaknem 400 kínait Vietnamban illegális számítógépes szerencsejáték működtetésének gyanújával. Lövöldözés volt Brooklynban egy szabadtéri rendezvény végén: egy ember meghalt, 11 megsebesült - közölte a rendőrség. Mintegy 40 ezer liter olaj ömlött a tengerbe Chile partjainál egy bányavállalat patagóniai olajtermináljánál bekövetkezett baleset miatt - jelentették be a helyi hatóságok. Újabb, 4,2-es erősségű földrengés rázta meg Athént és környékét, de nem okozott károkat. Villámok csaptak le a csepeli strandfürdő területére, ketten megsérültek, egyiküket újra kellett éleszteni - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Halálos motorbaleset történt a Tolna megyei Zombán - közölte a rendőrség. Csempészett cigarettát találtak egy kisbuszban a szabolcsi Milotánál. Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán, a letenyei határátkelőhelyen - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Országszerte több mint 500 helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelem hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységei a ma délutáni vihar miatt keletkezett károk felszámolásán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A miskolci fővonalon egyes vonatok menetideje 30-120 perccel is megnőhet, mivel a viharban kidőlt fák akadályozzák a forgalmat - közölte a Mávinform. Hétfőn kezdődik a Pasaréti út felújításának második üteme a Gábor Áron út és Pasaréti tér közti szakaszán, amely az 5-ös busz útvonalát, valamint a közúti forgalom rendjét is módosítja. Hosszú Katinka aranyérmet nyert 400 méter vegyesen a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokság utolsó napján. Bernek Péter ötödik lett 400 méter vegyesen a kvangdzsui úszó-világbajnokság zárónapján. Egy magyar arany- és két ezüstérem született a franciaországi Decize-ben rendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság Szabó Bence és Furkó Kálmán bronzérmet nyert a könnyűsúlyú kettesek versenyében a Sarasotában rendezett U23-as evezős világbajnokságon. A dél-koreai rendőrség megtiltotta, hogy Kenderesi Tamás elhagyja az országot, mert vizsgálat indult az olimpiai bronzérmes ellen szexuális zaklatás ügyében - közölték a helyi hatóságok.