Napról napra: Az ellenzék ismét gallyra vágná Csepelt

A nagy tech óriásoknak, mint a Google vagy a Facebook is ki kellene venniük a részüket az európai közteherviselésből, nem csak azokban az országokban, ahol a telephelyük van - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Sziget fesztiválon. Idén 4 százalék feletti lehet a gazdasági növekedés, de érdemes figyelni a kedvezőtlen hatásokra is - mondta Boros Imre közgazdász az köztelevízióban. Évi 17 milliárd forinttal, 2020-tól 2030-ig összesen 170 milliárd forinttal tervezi a kormány támogatni az öntözés fejlesztését – jelentette be Farkas Sándor a VIII. Hajdúsági Expón. A váci ellenzék is két táborra szakadt - írja a Vác Online. Matkovich Ilona bejelentette, hogy ő a közös ellenzéki polgármester-jelölt, később azonban a helyi MSZP és DK is jelezte, hogy ez nem igaz, hiszen ők Néveri István ügyvédet támogatják. Pécsen sem lesz teljes az ellenzéki összefogás, ugyanis az LMP saját polgármester-jelöltet indít az ötpárti ellenzéki összefogással szemben. Az EU magyarországi lakcímmel rendelkező, de nem magyar állampolgárai automatikusan felkerülnek az október 13-i önkormányzati választás névjegyzékébe. Könnyen lehet, hogy Gyurcsány Ferenc fiataloknak fizetett azért, hogy közös fotón pózoljanak vele - írja a Pestisrácok.hu. Nem cáfolja a zaklatási vádakat, Donáth László evangélikus lelkész, mert szerinte azok egyelőre csak sajtóvádak – írja a 888.hu. Lakásbérleti szerződést érdemes közjegyző előtt megkötni, mert az közvetlenül végrehajtható - figyelmeztetett Böröcz Helga közjegyző. Négy bronzérmet szereztek a magyar fiatalok a Keszthelyen megrendezett 13. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián. Az Iszlám Állam felszámolásával a terrorveszély nem múlt el, sőt, azzal, hogy a szervezet katonáinak egy része visszatér Európába, még fokozódhat is - erről beszélt Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Közel hétszázezer forintnak megfelelő bírságot róttak ki a Csíki Sör cégre a román hatóságok, amiért magyar nyelven hirdetett Székelyföldön - számolt be erről a Mandiner hírportál. Rendőrségi razzia eredményeként őrizetbe vették egy nemzetközi migránscsempész hálózat két feltételezett tagját Athénban - adták hírül a görög hatóságok. Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben szombaton történt lövöldözést. A lövöldöző férfit azzal is gyanúsítják, hogy támadása előtt megölte a mostohahúgát. Fennakadt egy kisteherautónyi pakisztáni és bangladesi migráns és sofőrjük Észak-Macedóniában rendőri ellenőrzésen. Az autó vezetőjét őrizetbe vették, a 22 migránst pedig visszatoloncolják Görögországba. Újabb 39 migránst mentett ki a Földközi-tengerből az Open Arms nevű spanyol segélyszervezet Málta partjainak közelében. Az Alternatíva Németországnak nevű ellenzéki párt a legnépszerűbb politikai erő Németország keleti részén, a volt NDK területén, ahol ősszel helyi választást tartanak három tartományban. Felszólította a Google-t az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, hogy állítsa le a tulajdonában lévő YouTube-on az Oroszországban törvényellenesnek minősített tömegmegmozdulások hirdetését. Elutasította az afgán elnök, hogy az országában dúló fegyveres konfliktusba külföldről avatkozzanak be. Eközben az Egyesült Államok és a kormányellenes tálibok szerint a köztük folytatott tárgyalások közelednek a békeszerződéshez. Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között, egy muzulmán és egy zsidó ünnep egybeesésekor. Ferenc pápa felszólította a világ országainak kormányait, hogy védjék meg a fegyveres konfliktusok által sújtott embereket és kíméljék meg az olyan humanitárius fontosságú helyeket, mint a kórházak és az iskolák. Vizsgálják az amerikai hatóságok az emberkereskedelemmel és pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein halálának körülményeit. A milliárdos üzletember annak ellenére lett öngyilkos, hogy állandó megfigyelés alatt tartották manhattani cellájában. Több mint 50 erdőtűz tombol Görögországban. Számos település lakóit kitelepítettek a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián, ahol súlyos erdőtűz pusztít a hegyekben. Legalább 143-ra emelkedett a monszunesőzések okozta árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma India déli részén, több mint 400 ezren voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat. Még mindig ég a szemét a királyszentistváni hulladéklerakónál, ahol szombat délután tűz ütött ki mintegy ezer négyzetméteren - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elfogtak három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben az ukrán határon - közölte a rendőrség. Hat autó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 41-es kilométernél - közölte a katasztrófavédelem. Hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Ingyen ad ásványvizet utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon a hőségriasztás ideje alatt. Hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki. Hétfőtől két sávra szűkül a közlekedés a Rákóczi úton az Erzsébet híd felé a Főtáv által végzett fővárosi hőgyűrű távhővezeték-építési és -bővítési munkái miatt, Budapesten. Európa-bajnok lett a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott. A magyar női röplabda-válogatott a görög csapat felett aratott ötjátszmás győzelemmel kezdte a szombathelyi Savaria Kupa nemzetközi felkészülési tornát. Kovács Sarolta olimpiai kvótát szerzett az angliai Bath-ban rendezett öttusa Európa-bajnokságon.