2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Manna

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2018. január 1., hétfő 09:45, frissítve: hétfő 09:45

Manna
Év végi kormányzati pénzeső egyházaknak, önkormányzatoknak. Azért ezúttal is jutott pénz stadionra.

Sorstalanság
Évi 82 millió forintjába kerül az adófizetőknek az elkészült, de sorsára hagyott Sorsok Háza állagmegóvása.

Testté lett Ige
Karácsonykor Isten közelebb jön az emberekhez – mondta a református egyház lelkészi elnöke az ünnepen.

A Napról napra december 30-i adása.

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