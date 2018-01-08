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2018. január 8., hétfő 10:00, frissítve: hétfő 10:47

Alamizsna
A Soros-terv elleni küzdelemre kér pénzt a Fidesz szimpatizánsaitól a miniszterelnök.

Sztrájk
10 éve változatlan bérük emeléséért hirdettek munkabeszüntetést a köztisztviselők.

Energikus
Visszatért az energiaszektorba az egykori gázszerelő. Mészáros Lőrinc bevásárolta magát a Mátrai Erőműbe.

A Napról napra január 6-i adása.

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