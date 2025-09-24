Keresés

Vidnyánszky Attila bejelentette: ilyen évad még nem volt a Nemzeti Színház történetében!

2025. szeptember 24., szerda 09:34 | Hír TV
Nemzeti Színház Vidnyánszky Attila premierek

Vidnyánszky Attila, a színház igazgatója az évadbejelentő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy olyan évadot terveztek, amely tele van meglepetésekkel, kérdésekkel és kísérletekkel. Az elmúlt évadról pedig úgy fogalmazott: csodaév volt, hiszen soha ennyi előadást nem játszottak, mint tavaly.

  • Vidnyánszky Attila bejelentette: ilyen évad még nem volt a Nemzeti Színház történetében!

Íme, a nemzeti konzultáció második kérdése

 A nemzeti konzultáció második kérdése: "Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?" - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

