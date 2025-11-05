Tovább gyűrűzik az adatszivárgási botrány + videó

Ami történt a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya – így nyilatkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal kapcsolatban hogy 200 ezer magyar adata került ki az internetre. A témában pedig a Napindírtó vendége volt Szalai Szilád, az Ellenpont vezető elemzője.
Létezik egy úgynevezett alternatív ingatlanpiac is, ahol akár 30-35 százalékos árelőnnyel lehet lakáshoz jutni a normál piaci árakhoz képest. De hogyan lehet biztonságosan belevágni egy ilyen ügyletbe?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet nyílt pályázatot országszerte harminc lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. A témáról Major Gábor, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetője beszélt a Napindítóban.