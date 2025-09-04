Stier Gábor: Egyértelmű erődemonstráció volt a kínai katonai parádé + videó

Megosztás itt:

A kínai hadsereg felvonultattta az úgynevezett nukleáris triádot, vagyis a szárazföldről, tengerről és levegőből indítható, nukleáris töltettel felszerelhető rakéták teljes rendszerét. Először mutatták be a DF–5C rakétát is, amely folyékony hajtóanyaggal működik, több, egymástól független robbanófejet képes célba juttatni, a hatótávolsága állítólag meghaladja a 20 000 kilométert is. Alessandro Arduino biztonság szakértő úgy értékelte az eseményt, hogy a nukleáris fegyverek felvonultatása egyértelmű üzenet volt Európának és az Egyesült Államoknak, hogy többé nem érinthetetlenek.

Teljes beszélgetés: