Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

2025. szeptember 19., péntek 09:14 | HírTV
fegyverviselés Napindító Ruszin-Szendi Romulusz Pintér Ferenc

Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége. 

  • Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Teljes beszélgetés:

További híreink

Zimány Linda szexi képétől leolvad az internet

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Alig igazolt Debrecenbe, új csapattársának máris megvan a véleménye Dzsudzsákról

Sokkoló fejlemény: Spanyolország lemondhat a foci-vb-részvételről

Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: senki se egyen ebből a népszerű édességből

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

További híreink

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
4
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút
5
Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó
6
Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó
7
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
8
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
9
Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó
10
Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

 Amíg a svéd városokban tombol az erőszak és háromszáz feletti esetben történt robbantásos eredmény, a miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis Magyarországot oktatja – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A rádióinterjút ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte a Napindítóban.
Három különleges esttel készül a népszerű zenekar + videó

Három különleges esttel készül a népszerű zenekar + videó

 A Modern Art Orchestra idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a zenekar méltó módon készül erre a különleges mérföldkőre. Irodalom, zenei tradíció, új hangok – három különleges estén élvezheti a közönség a zenekar produkcióját. A téma kapcsán Stubicz Gábor trombitaművész volt a vendégünk.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!