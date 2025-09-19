Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége.
Amíg a svéd városokban tombol az erőszak és háromszáz feletti esetben történt robbantásos eredmény, a miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis Magyarországot oktatja – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A rádióinterjút ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte a Napindítóban.
Idén is megrendezik a magyar agrárium és élelmiszeripar legnagyobb hazai eseményét, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK) 2025. szeptember 18-21. között a HUNGEXPO területén.
A Modern Art Orchestra idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a zenekar méltó módon készül erre a különleges mérföldkőre. Irodalom, zenei tradíció, új hangok – három különleges estén élvezheti a közönség a zenekar produkcióját. A téma kapcsán Stubicz Gábor trombitaművész volt a vendégünk.