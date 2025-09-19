Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke hangsúlyozta, hogy 1997 óta vizsgálják a családok médiahasználati szokásait, és 2011 óta az internet témája is bekerült a fókuszba.

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó Amíg a svéd városokban tombol az erőszak és háromszáz feletti esetben történt robbantásos eredmény, a miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis Magyarországot oktatja – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A rádióinterjút ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte a Napindítóban.

80 magyar élelmiszeripari cég mutatkozik be az OMÉK-en + videó Idén is megrendezik a magyar agrárium és élelmiszeripar legnagyobb hazai eseményét, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK) 2025. szeptember 18-21. között a HUNGEXPO területén.