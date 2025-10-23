Nem Budapesten dördültek el elsőként a fegyverek 1956. október 23-án + videó

Megosztás itt:

Nagyon fontos, hogy 1956 eseményei nem csak Budapesthez kötődnek. Debrecenben már október 23-án nagyon komoly tömegtüntetés volt.

Az egyetemisták által elfogadott 20 pontos követelést szerették volna kinyomtatni a megyei néplapban.

Komócsin Zoltán látta a tömeget, és bár először engedett, végül segítséget kért a feloszlatásra. Miután a helyi híradós és lövészezred nem volt hajlandó közbelépni, a helyi AVH-s ezred alakulatait rendelték ki. A tömeg feloszlatása fűzgránátokkal és vaktöltényekkel indult, de ez nem hatott.

A tűzparancs Komócsin Zoltánhoz köthető.

Az eldördült sortűznek egyes kutatások szerint kettő, mások szerint három halálos áldozata volt. Ez az esemény már október 23-án 18 óra tájban, a budapesti események előtt történt.