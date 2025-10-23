Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Békemenet

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Nem Budapesten dördültek el elsőként a fegyverek 1956. október 23-án + videó

2025. október 23., csütörtök 10:52 | HírTV
történelem 1956 visszaemlékezés

A kommunista Komócsin Zoltán 1956-os tevékenységét és a Kádár-korszakban betöltött szerepét idézte fel a HírTV stúdiójában Tóth Judit történész.

  • Nem Budapesten dördültek el elsőként a fegyverek 1956. október 23-án + videó

Nagyon fontos, hogy 1956 eseményei nem csak Budapesthez kötődnek. Debrecenben már október 23-án nagyon komoly tömegtüntetés volt.

Az egyetemisták által elfogadott 20 pontos követelést szerették volna kinyomtatni a megyei néplapban.

Komócsin Zoltán látta a tömeget, és bár először engedett, végül segítséget kért a feloszlatásra. Miután a helyi híradós és lövészezred nem volt hajlandó közbelépni, a helyi AVH-s ezred alakulatait rendelték ki. A tömeg feloszlatása fűzgránátokkal és vaktöltényekkel indult, de ez nem hatott.

A tűzparancs Komócsin Zoltánhoz köthető.

Az eldördült sortűznek egyes kutatások szerint kettő, mások szerint három halálos áldozata volt. Ez az esemény már október 23-án 18 óra tájban, a budapesti események előtt történt.

További híreink

Több mint százzal repesztett a városban – naná, hogy lefülelték

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

Sikkes takaró az utcán: íme 2025 poncsótrendje

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

Nézd meg a serpenyőd alját, aztán jöhet ez a trükk

Hoppá! Varga Judit is üzent a Békemenet résztvevőinek

Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

A frankfurti kiütés után aggasztó dolgokat mondott a Liverpool edzője

A Békemenet napján üzent Varga Judit

További híreink

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
A Békemenet napján üzent Varga Judit
3
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
4
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették
5
Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó
6
Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó
7
A lengyel külügyminiszter felrobbantaná a Barátság vezetéket?
8
A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó
9
Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról
10
Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

Legfrissebb híreink

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

 Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!