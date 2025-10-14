Napindító – Zelenszkij reménykedik az ukrajnai béke megteremtésében a gázai megállapodás után+ videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Az Origo cikkében a hivatalos lajstromot tették közzé válogatott tagjairól, a kapusok, a védők,a középpályások, támadók tekintetében.

A program a gyerekek, a fiatalok lelki egészségét hivatott megőrizni, javítani. Erről beszélt Sárbogárdon Koncz Zsófia államtitkár, aki egy ponton rámutatott: a fiatalok egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a jó lelkiállapot.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Napindító – A legtöbben Budapest után Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyében keresnek eladó ingatlant + videó A Napindítóban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője volt a vendég, aki többek között a 3 százalékos lakásvásárlási hitel miatt új dinamikát kapott ingatlanpiac friss folyamatairól beszélt, így például arról, hogy a négyzetméter árkorlát főleg Budapestre jellemző.

Napindító – Összehangolt támadás zajlik az ukrajnai vasúti infrastruktúra ellen + videó A Napindítóban szokás szerint Dunda György tudósított Kárpátaljáról az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről, így többek között arról is, hogy már 18 évesek besorozásáról beszélnek egyes ukrán katonai vezetők.