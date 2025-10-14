Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Zelenszkij reménykedik az ukrajnai béke megteremtésében a gázai megállapodás után+ videó

2025. október 14., kedd 09:47 | HírTV

A Kiss Rajmunddal készült beszélgetés második részében az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről mondta el véleményét, így többek arról is, hogy Putyin figyelmeztetett a Tomahawk rakéták Kijevnek történő szállítása kapcsán.

  • Napindító – Zelenszkij reménykedik az ukrajnai béke megteremtésében a gázai megállapodás után+ videó

További híreink

Meghökkentő dolog derült ki a tejről – végig hazudtak nekünk?

100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó

"A nigériai szerelmem az első találkozásunkkor teherbe ejtett"

Arda Gülert dicsőítik, akinek a vezérletével a 0-6-ra 6-1-gyel válaszoltak a törökök

„Vannak félelmeim” – Lezárult egy fejezet, Gulácsi Péter nagy lépést jelentett be

MiG-21: a hidegháborús szovjet legenda, amely elsőként repült kétszer gyorsabban a hangnál

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

További híreink

Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
3
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
4
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
5
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
6
A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó
7
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
8
Tudósok drámai figyelmeztetése: hamarosan dőlhet az első dominó
9
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
10
Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!