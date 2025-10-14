Napindító – Zelenszkij reménykedik az ukrajnai béke megteremtésében a gázai megállapodás után+ videó
2025. október 14., kedd 09:47
| HírTV
A Kiss Rajmunddal készült beszélgetés második részében az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről mondta el véleményét, így többek arról is, hogy Putyin figyelmeztetett a Tomahawk rakéták Kijevnek történő szállítása kapcsán.
A program a gyerekek, a fiatalok lelki egészségét hivatott megőrizni, javítani. Erről beszélt Sárbogárdon Koncz Zsófia államtitkár, aki egy ponton rámutatott: a fiatalok egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a jó lelkiállapot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője volt a vendég, aki többek között a 3 százalékos lakásvásárlási hitel miatt új dinamikát kapott ingatlanpiac friss folyamatairól beszélt, így például arról, hogy a négyzetméter árkorlát főleg Budapestre jellemző.
A Napindítóban szokás szerint Dunda György tudósított Kárpátaljáról az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről, így többek között arról is, hogy már 18 évesek besorozásáról beszélnek egyes ukrán katonai vezetők.
A Napindítóban Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója mondott szakkommentárt a témában, illetve szó volt arról is a beszélgetésben, hogy von der Leyenék a válságokat kihasználva próbálják elvenni a tagországoktól a politikai narratíva lehetőségét.