Napindító – Washingtonban tárgyalt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij + videó

2025. augusztus 19., kedd 08:06 | HírTV

Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.

  Napindító – Washingtonban tárgyalt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij + videó

Stroke-ot kapott Rózsa György, életmentő műtétre volt szüksége

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Török futball magyar slágerre: Isztambul, hogyha este a sok fény kigyúl...

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Döbbenetes KO! A nehézsúly új csillaga az első menetben kivégezte a volt világbajnokot

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Keddi sportműsor: Ferencváros–Qarabag a BL-főtábláért

Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Donald Trump: A háború véget fog érni

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó

 Az adásban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendég, aki többek között a Washingtonban tartott háromoldalú tárgyalások eredményéről, várható következményeiről, folytatásáról, illetve az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről beszélt.
