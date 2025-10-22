Napindító – Vámos Robi könyve segít, hogy ne cipeljük tovább ezt a terhet, hanem vegyük vissza az irányítást + videó

Napindító – Hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés + videó

A Napindítóban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója jelentkezett be és adott tájékoztatást a legújabb fejleményekről, többek között arról, hogy hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés, illetve arról is, hogy az ukrán vezetés a befagyasztott orosz vagyonból szeretné pótolni a hiányt.