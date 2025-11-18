Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Ünnepi varázs a Budavári Palotanegyedben + videó

2025. november 18., kedd 09:02 | HírTV

A Budavári Palotanegyed a téli időszakban is életre kel. A fényfüzérek ragyogása, a forralt bor illata és a gyertyák lángja újra megtölti a Várkert Bazárt.

  • Napindító – Ünnepi varázs a Budavári Palotanegyedben + videó

Sikola Krisztina - vezérigazgató-helyettes, Várkapitányság: "Advent első vasárnapjától indulnak a Várkert Bazárban, illetve az egész Budavári Palotanegyedben az ünnepi rendezvényééig, hiszen ez egészen eltartanak az újév kezdetéig, és azt szeretnénk hogy velünk indítsák a látogatók az adventi készülődést, aztán az újesztendőt is együtt köszöntjük, hiszen január 1-én egy nagyszabású operett gálával várjuk majd a látogatókat."

A hagyományos adventi programsorozat egyszerre idézi meg a régi idők meghitt karácsonyait és kínál modern, közösségi élményeket. A családok, zenekedvelők és turisták egyaránt megtalálják itt a rájuk szabott ünnepi pillanatokat, legyen az egy koncert, egy kézműves vásár, vagy egy csendes séta a kivilágított sétányokon.

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Olimpiai bajnokunk a könyöksérülése után a visszatérésre készül

Leesett a rajongók álla: 10 év után újra visszatér a világ egyik leghíresebb bandája

Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt

Minden kamaszfiú vele akart járni – A ma 59 éves Sophie Marceau az idő múlását nem tekinti ellenségnek

Itt a fordulat az orosz-ukrán háborúban: Moszkva bejelentést tett

Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok

Egye többen csökkentik ezzel a megoldással fűtésszámlájukat – meglepően jól működik!

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

További híreink

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Komment – Kollégánkat bántalmazták a Tisza rendezvényén + videó

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról
2
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
3
Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó
4
Brutális tarolást végzett a Claudia + videó
5
Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó
6
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
7
Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak
8
Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó
9
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
10
Országos pártot alapítanak az Olaszországban élő muzulmánok + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!