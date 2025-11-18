Napindító – Ünnepi varázs a Budavári Palotanegyedben + videó

Megosztás itt:

Sikola Krisztina - vezérigazgató-helyettes, Várkapitányság: "Advent első vasárnapjától indulnak a Várkert Bazárban, illetve az egész Budavári Palotanegyedben az ünnepi rendezvényééig, hiszen ez egészen eltartanak az újév kezdetéig, és azt szeretnénk hogy velünk indítsák a látogatók az adventi készülődést, aztán az újesztendőt is együtt köszöntjük, hiszen január 1-én egy nagyszabású operett gálával várjuk majd a látogatókat."

A hagyományos adventi programsorozat egyszerre idézi meg a régi idők meghitt karácsonyait és kínál modern, közösségi élményeket. A családok, zenekedvelők és turisták egyaránt megtalálják itt a rájuk szabott ünnepi pillanatokat, legyen az egy koncert, egy kézműves vásár, vagy egy csendes séta a kivilágított sétányokon.