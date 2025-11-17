Keresés

Napindító – Ukrajna és Görögország között Athénban aláírták a megállapodást az amerikai gázszállításról + videó

2025. november 17., hétfő 06:48

A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhely vezetője volt a vendég aki több témában is kommentárt mondott, így többek között az Európába menő amerikai gázszállításról, új orosz-ukrán fogolycseréről és Zelenszkij védelmi rendszerekről szóló követeléséről.

  Napindító – Ukrajna és Görögország között Athénban aláírták a megállapodást az amerikai gázszállításról

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

