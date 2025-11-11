Napindító – Új lendületet adhat a rák elleni harcnak a magyar kutatók fejlesztése + videó

Megosztás itt:

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös fejlesztése új korszakot nyithat az antitumor terápiák történetében, közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A kutatók eredményei a közelmúltban jelentek meg a Molecular Cancer című folyóiratban. Tanulmányukban a kutatók bemutatták, hogyan sikerült "megszelídíteni" egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint, egy úgynevezett liposzómás nanohordozóba csomagolva. A LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) névre keresztelt vegyület rendkívüli hatékonysága a kutatókat is meglepte.