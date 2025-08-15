Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni
2025. augusztus 15., péntek 07:24
| HírTV
A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője volt a vendég, aki többek között az amerikai-orosz csúcs előkészítéséről, annak várható részleteiről, naprendjéről, továbbá a szankciókról, területekről és az orosz-ukrán háborúról beszélt.
Az adásban Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, többek között Európa és az Egyesült Államok szembenállásáról, az európai pénzügyi érdekek és a háború összefüggéseiről, Ukrajna tűzszüneti törekvései mögött lévő szándékokról beszélt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adásban Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője többek között a Putyin-Trump találkozóról, az Egyesült Államok és Európa gazdasági és politikai kapcsolatáról, és Magyarország béke melletti kiállásáról beszélt.