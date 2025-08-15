Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

2025. augusztus 15., péntek 07:24 | HírTV

A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője volt a vendég, aki többek között az amerikai-orosz csúcs előkészítéséről, annak várható részleteiről, naprendjéről, továbbá a szankciókról, területekről és az orosz-ukrán háborúról beszélt.

  • Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

További híreink

Orbán Viktor is megszólalt Demjén Ferenc balesete kapcsán

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Tragikus hír érkezett: elhunyt a magyar műsorvezető

Az ETO egyelőre az MTK elleni bajnokira készül, a Rapidra csak utána figyelnek

3 csillagjegy augusztus végén pénzben fog fürdeni

Csendes-óceán: aranytégla-szerű utat fedeztek fel a mélyben

Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó

A csókbetegség fogott ki a 18 éves szuperszexi rúdugrón – galéria

Sorosék közös képpel üzentek a világnak

További híreink

Sorosék közös képpel üzentek a világnak

Menczer Tamás: Válasz az RTL-nek. Agyonvertek egy magyar embert… + videó

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
2
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
3
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
4
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
5
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
6
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó
7
Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó
8
A Győr és a Paks is egyaránt legyőzte ellenfelét a Konferencialiga mai mérkőzésein
9
Holttestek lebegtek a Szajnában
10
Láncreakció: Nem számított a német vezetés Volodimir Zelenszkij berlini látogatására + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!