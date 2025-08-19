Napindító – Tovább szigorítanák a sorkatonaságot Németországban, annyira, hogy már a nőkre is vonatkozna + videó

Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.

Napindító – Már lehet jelentkezni az MCC közéleti programjaira + videó

Az adás vendége, Kosztrihán Dávid, az MCC közéleti programjának igazgatója volt, aki egyebek mellett az MCC új projektjéről, egy fiatal nőknek szóló vezetőképzésről beszélt, azon belül is arról, hogy miként készítik fel a résztvevőket a politikai és közéleti szereplésre.