Napindító – Történelmi falak között + videó

Kacsik Istvánné gondnok: “Ezt az épületet 1561 és 1581 között építtette Mágochy Gáspár és Mágochy András. Ők abban az időben az ország egyik leggazdagabb urai voltak. Egészen Tokajig volt birtokukban a terület. Gáspár nem sokáig élvezhette itt az életet, mert meghalt és az ő özvegyét Alaghy Júliát elvette Rákóczi Zsigmond. Abban az időben ez a kastély a nagykövesdi Rákóczi várral a legenda szerint alagúttal össze is volt kötve.”

Az Alaghy család építtette hozzá később a négy védőbástyát és a két szélső bástyát. Mivel a család férfiága kihalt, így a kastély az akkori törvényeknek megfelelően visszaszállt a királyra.