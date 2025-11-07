Napindító – Tonnaszámra dobjuk ki az élelmiszert + videó

Megosztás itt:

Az élelmiszerbank a világban egyidejűleg jelen lévő ételpazarlást és éhezést próbálja összekötni: hogy az egyik a másikra megoldást tudjon nyújtani. Csak Magyarországon is több millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik: lejárnak, mielőtt megvennék őket. Másrészről a világ egészén globális élelmiszerválság van, Magyarországot is beleértve, sok területen éheznek az emberek, felnőttek és gyermekek egyaránt. Hogy mindezzel mit lehet kezdeni: az Élelmiszerbank megoldás lehet.