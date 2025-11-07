Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Tonnaszámra dobjuk ki az élelmiszert + videó

2025. november 07., péntek 07:26 | HírTV

A Napindítóban Nagy-György András az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója beszélt arról, hogy az Élelmiszerbank Egyesület idén novemberben tartja országos élelmiszergyűjtő akcióját.

  • Napindító – Tonnaszámra dobjuk ki az élelmiszert + videó

Az élelmiszerbank a világban egyidejűleg jelen lévő ételpazarlást és éhezést próbálja összekötni: hogy az egyik a másikra megoldást tudjon nyújtani. Csak Magyarországon is több millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik: lejárnak, mielőtt megvennék őket. Másrészről a világ egészén globális élelmiszerválság van, Magyarországot is beleértve, sok területen éheznek az emberek, felnőttek és gyermekek egyaránt. Hogy mindezzel mit lehet kezdeni: az Élelmiszerbank megoldás lehet.

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

Titokban videózták Schumacher családját, mindenre fény derül

Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt

Íme a klasszikus bundáskenyér olasz testvére, ilyen finomat még nem ettél

Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter

„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert

Fekete péntek? A SPAR-nál egy teljes Black Week vár rád!

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

További híreink

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
2
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
3
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
4
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
7
Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó
8
„Csendes éj” erőszakkal? A németek már a karácsonyi vásárokat is lemondják + videó
9
Komment - Milyen eredményeket hozhat az Orbán Viktor-Donald Trump találkozó? + videó
10
A politikai fekete lyuk: a Tisza Párt trükkje, amivel egyszerre csapja be a jobb- és a baloldalt

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!