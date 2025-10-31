Napindító – Több, mint 3 és fél éve tart az orosz–ukrán háború, és megszámlálhatatlan áldozatot követel + videó

Kárpátalja egykor csendes falvaiban újra és újra megszólalnak a harangok - fiatal férfiakért, apákért, testvérekért, akik a fronton vesztették életüket. A kárpátaljai magyar közösség ma már a háború árnyékában él, s napról-napra egyre több családnál marad üresen a vacsoraasztal. A kárpátaljai magyarok között sokan önként vállalták a szolgálatot, míg mások a kényszersorozás miatt kerültek a frontra, de mindannyian ugyanazt a terhet viszik: a háborúét, amely nem válogat nemzetiség szerint. Ma rájuk emlékezünk — azokra, akik már nem térnek haza.
2025. október 31., péntek