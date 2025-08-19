Keresés

Napindító – Szijjártó Péter: Ukrán támadás érte a Magyarországra vezető kőolajvezetéket + videó

2025. augusztus 19., kedd 06:43 | HírTV

Az adásban Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás kapcsán kommentálta az energiaellátási helyzetet, illetve többek között beszélt arról is, hogy az Európai Unió rosszul járt a vámháborúban szert tett rossz pozíciófoglalásával.

  • Napindító – Szijjártó Péter: Ukrán támadás érte a Magyarországra vezető kőolajvezetéket + videó

