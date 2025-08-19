Napindító – Szijjártó Péter: Ukrán támadás érte a Magyarországra vezető kőolajvezetéket + videó
2025. augusztus 19., kedd 06:43
| HírTV
Az adásban Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás kapcsán kommentálta az energiaellátási helyzetet, illetve többek között beszélt arról is, hogy az Európai Unió rosszul járt a vámháborúban szert tett rossz pozíciófoglalásával.
A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi augusztus 20-ára, a két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban majd az égen 20 és 160 méter közti magasságban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adásban Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője Németország azon új korszakát elemezte, melyben megszigorítanák a sorkatonaságot, mindez a háborús pszichózis jegyében, illetve annak fényében, hogy a NATO komoly fegyverkezési igényeket támaszt a tagállamokkal szemben.
Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.
Az adás vendége, Kosztrihán Dávid, az MCC közéleti programjának igazgatója volt, aki egyebek mellett az MCC új projektjéről, egy fiatal nőknek szóló vezetőképzésről beszélt, azon belül is arról, hogy miként készítik fel a résztvevőket a politikai és közéleti szereplésre.