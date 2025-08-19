Napindító – Szijjártó Péter: Ukrán támadás érte a Magyarországra vezető kőolajvezetéket + videó

Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi augusztus 20-ára, a két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban majd az égen 20 és 160 méter közti magasságban.

Hivatalos: ezekre az óriásberuházásokra készül a kormány Magyarországon, közölte a terveket – írta meg a Világgazdaság. A lap bemutatja a vasút- és autópályaépítések listáját.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Napindító – Tovább szigorítanák a sorkatonaságot Németországban, annyira, hogy már a nőkre is vonatkozna + videó Az adásban Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője Németország azon új korszakát elemezte, melyben megszigorítanák a sorkatonaságot, mindez a háborús pszichózis jegyében, illetve annak fényében, hogy a NATO komoly fegyverkezési igényeket támaszt a tagállamokkal szemben.

Napindító – A zenében szabadon + videó Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.