Napindító – Szent István Nap 2025: nyolc kihagyhatatlan ünnepi helyszín Budapesten + videó

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak - írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Ennek egyik kézelfekvő oka, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ami azért fontos, mert a hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Napindító – Beleegyezett az új gázai tűzszüneti javaslatba a Hamasz + videó Az adásban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője beszélt, többek között a közel-keleti országokban éledő feszültségekről, a Hamasz által újabban elfogadott tűzszüneti javaslatról és az Európában egyre többször tapasztalható antiszemitizmusról.

Napindító – Washingtonban tárgyalt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij + videó Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.