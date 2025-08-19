Napindító – Szent István Nap 2025: nyolc kihagyhatatlan ünnepi helyszín Budapesten + videó
2025. augusztus 19., kedd 09:07
| HírTV
Az adásban Vágó Bernadett, a Szent István Nap nagykövete az államalapítási ünnepek budapesti programjairól beszélt, benne a családoknak, gyerekeknek szóló Varázsligetről, a Filozófusok Kertjében tartandó klasszikus zenei koncertről és az ország tortájáról is.
Az adásban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője beszélt, többek között a közel-keleti országokban éledő feszültségekről, a Hamasz által újabban elfogadott tűzszüneti javaslatról és az Európában egyre többször tapasztalható antiszemitizmusról.
Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.
Az adásban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendég, aki többek között a Washingtonban tartott háromoldalú tárgyalások eredményéről, várható következményeiről, folytatásáról, illetve az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről beszélt.