Napindító – Suliturné programmal próbál fellépni a Dirty Slippers zenekar a drog ellen ... + videó

Lobó-Szalóky Lázár: "2011-ben hoztam létre a Suliturné programot azzal a céllal, hogy a Dirty Slippers zenekar az ismertségét arra használja fel, hogy nyíltan fellépjen a kábítószer, az alkohol és a HPV ellen. 2025-re a program eljutott oda, hogy az iskolák, pedagógusok, városvezetők, a KEF és még az ORFK is a segítségünket kérte a kábítószer elleni küzdelemben. Az érintettségem az ügyben személyes: 15 éves koromban a Petőfi Csarnokban léphettem fel a zenekarral, ahol a koncert után drogokkal kínáltak meg idősebb zenészek. Akkor és azóta is nemet mondok a drogok minden fajtájára. Ezt az a sajnálatos esemény követte, hogy 2015-ben a zenekar meg kellett váljon az akkori basszusgitárosától aki előbb súlyos alkohol, majd kábítószerfüggő lett."